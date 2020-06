Turismo di lusso, riapre anche il "Verdura golf resort"

Le strutture turistiche ripartono e quelle di eccellenza non fanno eccezione. A riaprire le porte è ad esempio il "Verdura Golf & Spa Resort" del gruppo britannico "Rocco Forte Hotels". Una ripartenza che sembra essere stata "premiata" dai turisti, che hanno già prenotato 73 delle 210 suite di cui la struttura è dotata.

"Finalmente ripartiamo - ha detto sir Rocco Forte in un messaggio ai lavoratori -. E' stato un periodo terribile per il nostro gruppo, dobbiamo ancora attendere un po' affinché vi sia la giusta ripresa. Dalla seconda metà di luglio arriveranno tanti clienti, inglesi e

tedeschi soprattutto, ma anche italiani".

Al resort di contrada Verdura lavorano oltre 100 stagionali, che pur non ricevendo alcun aiuto dallo Stato sono stati sostenuti dallo stesso Rocco Forte che per il meriodo marzo-maggio ha erogato loro un buono spesa di 600 euro mensili ciascuno. Ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato, l'imprenditore ha compensato la parte di stipendio non coperta dalla cassa integrazione.