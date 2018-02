Chiusure nei festivi, i panificatori chiedono la turnazione al Comune

Si sono riuniti i panificatori agrigentini aderenti alla Confcommercio Assipan. È stato sottoscritto un documento con cui si chiede la turnazione. Lo rende noto la stessa Assipan.

I panificatori hanno deciso di richiedere al Comune di Agrigento l'applicazione del principio della turnazione secondo le peculiarità affidate alle amministrazioni comunali. "Unanime la richiesta da parte dei panificatori di ottemperare il decreto, - si legge in una nota - tenendo conto naturalmente delle peculiarità del territorio e della vocazione turistica. Infatti, è stato sottoscritto un documento indirizzato al Comune di Agrigento, assessorato Attività produttive, con cui si richiede di deliberare la turnazione secondo il criterio in cui si possa panificare nei giorni festivi e le domeniche dal 21 giugno al 21 settembre, le domeniche di San Calogero, per la festa del Mandorlo in Fiore e dell'Immacolata".

Invariato il divieto di panificazione nelle domeniche e festivi per tutto il resto dell'anno ai sensi del decreto. I panificatori di Assipan che già da domenica prossima chiuderanno le proprie aziende anche per non incorrere in pesanti sanzioni, sollecitando altresì l’effettuazione dei controlli sul territorio su tutte le attività interessate al comparto.