Riscossione Sicilia tenta di ipotecargli il patrimonio, la Commissione tributaria blocca tutto

La cartella di pagamento era sospesa, cittadino ottiene dalla commissione tributaria provinciale di Agrigento anche la sospensione della iscrizione ipotecaria da parte di Riscossione Sicilia su tutti i beni di sua proprietà.

L'uomo era difeso dall'avvocato Margherita Bruccoleri, la quale ha evidenziato come l’ente di riscossione stesse procedendo ad apporre ipoteche sul pratimonio immobiliare appunto in mancanza di certezza del debito di quest’ultimo, tanto che le cartelle di pagamento in virtù delle quali procedeva risultavano sospese. La Commissione tributaria di Agrigento, condividendo la tesi difensiva dell’avvocato Bruccoleri, sia in ordine all’incertezza del credito, sia in ordine al danno grave e irreparabile derivante in capo all’agrigentino, ha deciso di sospendere l’esecuzione degli atti e la relativa procedura di apposizione di ipoteche attivata da Riscossione Sicilia.