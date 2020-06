Differimento delle tasse comunali, ecco chi potrà beneficiarne

Votato il rinvio delle tasse e delle imposte comunali. Il consiglio comunale ha approvato la proposta avanzata nei giorni scorsi dell'amministrazione comunale che, tuttavia, non ha saputo spiegare durante i lavori perché non si sia scelta la strada della delibera di Giunta attuata da molti Comuni.

Il documento votato alla fine è lo stesso proposto, stante che è stato respinto l'emendamento proposto da alcuni consiglieri di rinviare fino a settembre l'Imu per dare un po' di respiro alle famiglie in difficoltà. La proposta non ha ottenuto il parere positivo da parte degli uffici.

Andando nel merito, l'atto approvato consentirà il differimento al 30 giugno (cioè tra due settimane) di tutti i tributi con scadenza compresa tra 1 marzo e 30 giugno, cioè le rate della Tari 2020, l’imposta sulla pubblicità 2020, la tassa occupazione suolo pubblico 2020.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La proposta prevede, inoltre, il differimento dei termini di pagamento al 30 settembre 2020 dell’acconto Imu 2020, ad eccezione della quota Imu di competenza Statale, relativa agli immobili a destinazione produttiva classificati nel gruppo catastale D da versare entro il 16 giugno 2020, la Tari 2020, l’imposta sulla pubblicità e la tassa di occupazione di suolo pubblico solo “limitatamente ai contribuenti/soggetti passivi che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi entro il termine del 30 settembre 2020 su modello predisposto dal Comune, a pena di decadenza dal beneficio, riguardo la condizione di titolare di attività economica industriale, commerciale, artigianale, agricola non compresa negli allegati 1, 2 e 3 del dpcm del 10.04.2020 o di attività economica o professionale che sia stata comunque sospesa a seguito dell’emergenza epidemiologica”.