Rinnovo del contratto dei lavoratori della sanità, incontro della Cgil

La Funzione pubblica della Cgil di Agrigento incontra i lavoratori per parlare di stabilizzazione e rinnovo del contratto nazionale nel settore sanitario. All'iniziativa che si terrà nell’aula “Silvia Pellegrino” del Libero Consorzio di Agrigento, parteciperà il coordinatore nazionale Michele Vannini.

"Finalmente - si legge in una nota firmata dal segretario Vincenzo Iacono - anche i lavoratori assunti a tempo parziale hanno riconosciuto il diritto alla trasformazione del contratto a tempo pieno; ciò garantisce dignità ai lavoratori e un grande miglioramento dei servizi resi ai cittadini. Importante, anche, lo sblocco delle assunzioni che, per oltre un decennio, ha visto la sanità agrigentina in forte sofferenza a causa dei vuoti in organico; infatti a fronte delle perdita di centinaia di posti di lavoro, nel comparto non si è riuscito a tamponare le pesanti carenze con contratti a tempo determinato di pochi mesi. I lavoratori incaricati nel tempo hanno preferito un contratto di lavoro a tempo indeterminato fuori dalla provincia di Agrigento, con un doppio danno per la sanità agrigentina: fare un inutile investimento sui giovani che subito dopo sono partiti verso altre aziende e trovarsi costantemente senza personale".

Nel corso dell'incontro - fanno sapere ancora dal sindacato - "un approfondimento particolare sarà dedicato alla partita delle stabilizzazioni che stanno suscitando tante polemiche per le modalità e la scelta dell'Asp di non avere previsto i posti in dotazione organica per una particolare categoria di lavoratori, rifiutandosi di voler convocare un tavolo di concertazione con i rappresentanti dei lavoratori, senza spiegare le ragioni di tanti dipendenti che rischiano di non avere riconosciuto il diritto di continuare a svolgere le proprie mansioni con un contratto a tempo indeterminato".

Per tale ragioni la Fp Cgil ha chiesto ed ottenuto un tavolo di raffreddamento in Prefettura. L'incontro avverrà venerdì mattina.