Lavoratori agricoli della provincia, presentata la nuova piattaforma per il rinnovo del contratto

Le segreterie provinciali di Flai Cgil, Uila Uil e Fai Cisl hanno presentato a Cia-Coldiretti e Confagricoltura la piattaforma per il rinnovo del contratto provinciale per i lavoratori agricoli della provincia di Agrigento per il quadriennio a partire dal 2020.

"Il settore agricolo - spiegano i responsabili Giuseppe Di Franco, Gero Acquisto e Filippo Bartolotta - nonostante la crisi, nel nostro territorio rappresenta uno degli elementi trainanti dell’economia con numeri importanti dal punto di vista occupazionale, basti pensare che questo un rinnovo riguarda nella nostra Provincia circa 16.000 lavoratori a tempo determinato e circa 350 operai a tempo indeterminato".

Fra le altre cose si tratta per un incremento salariale del 5 per cento relativo al biennio 2020/2021.