Esercizi commerciali, via al rinnovo delle autorizzazioni: ecco come fare

Il responsabile del Suap - Sportello Unico Attività Produttive – del Comune, Paola Pisciotta, sollecita, coloro i quali non l'avessero ancora fatto, a provvedere al rinnovo delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività lavorative. In particlare, l'appello è rivolto ai titolari di edicole e rivendite di giornali e riviste, e ai titolari di autorizzazione con conducente di autovetture. Per l'espletamento dei suddetti adempimenti, gli interessati potranno recarsi presso gli uffici SUAP di contrada Olivastro, nei giorni di martedì (sia nelle ore antimeridiane – 8,00/14,00, che pomeridiane 15,30/18,30) e venerdì, soltanto nelle ore antimeridiane.