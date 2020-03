Rincari del 40% sui generi alimentari, Firetto: "Servono controlli per evitare speculazioni"

"Più che mai opportuna la decisione del presidente che ha disposto controlli del nucleo operativo per la sicurezza agroalimentare del corpo Forestale della Regione Siciliana sui prezzi dei prodotti del settore. Mi giungono segnalazioni di rincari ingiustificati di prodotti alimentari del 40 per cento anche ad Agrigento su alcuni prodotti”. Lo ha detto, ieri sera, il sindaco della città dei Templi Lillo Firetto che ha invocato l’intervento “anche il Governo nazionale perché si dispongano altre forme di controllo sul territorio per evitare che si possano registrare – ha spiegato l’amministratore della città dei Templi - speculazioni nell'attuale situazione di emergenza sanitaria e sociale che imporrebbe invece, proprio per i prodotti alimentari, prezzi calmierati".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli uomini della Forestale, secondo quanto annunciato dal presidente della Regione Nello Musumeci, opereranno sia sulle piattaforme della grande distribuzione, sia in diversi punti vendita.