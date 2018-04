Vertice in Comune: la tassa di soggiorno rinviata al 2019

L’imposta di soggiorno a Ribera sarà rinviata al 2019 e, intanto, il tavolo tecnico istituito al Comune continuerà a lavorare. È la conclusione a cui è pervenuto il sindaco, Carmelo Pace, dopo la riunione con gli operatori del settore turistico-alberghiero.

"Chi ha ricevuto prenotazioni via web non può modificare i costi delle offerte – dice il sindaco – e subirebbe un danno. Il tavolo tecnico è stato composto e responsabile". Per il comitato degli esercenti nel settore "oggi non ha senso parlare di imposta di soggiorno senza conoscere attori e programmi del mondo del turismo". Sulla base di ciò la tassa slitta, mentre il Comune prosegue il lavoro.