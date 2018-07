Raccolta di arance e olive, ghetti di lavoratori migranti

Ghetti di lavoratori extracomunitari a Ribera che fonda la sua economia sull'agricoltura. A sostenerlo, secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia, è Federico Spanesi della Caritas diocesana di Agrigento. "La manodopera locale è reclutata per la raccolta delle arance, olive e uva tra i lavoratori stranieri: in buona parte dal Magreb".

E a Ribera il ghetto principale si trova in Largo Martiri di via Fani dove sorgono le palazzine che sono state sgomberate da 6 anni ormai per rischio crollo e che dovranno essere demolite e ricostruite. Numerosi i blitz realizzati dalle forze dell'ordine, ma in Largo Martiri di via Fani i migranti agricoltori - gente che lavora "in nero" - tornano sistematicamente.