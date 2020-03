Attività aperte e consegne a domicilio, ecco come iscriversi a Ribera

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e del possibile incremento dei casi nel territorio comunale in considerazione dell’avvicinarsi, secondo gli esperti, del picco dell’epidemia è intendimento di questa Amministrazione, al fine di limitare gli spostamenti fuori dal’abitazione, pubblicare un elenco, da comunicare all’intera cittadinanza, di tutte attività commerciali, autorizzate a rimanere aperte e di cui all’allegato 1 al D.P.C.M. 22/3/2020, che si rendono disponibili ad effettuare il servizio di consegna a domicilio senza oneri aggiuntivi per l’utente.

Le ditte interessate, individuate nel DPCM anzi citato, ivi compresi i servizi di ristorazione, autorizzati alla consegna a domicilio, sono invitate a comunicare la propria disponibilità compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del comune di Ribera al seguente indirizzo www.comunediribera.ag.it, nella sezione dedicata al Coronavirus COVID-19 e trasmetterlo tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica spesaadomicilio@comunediribera.ag.it.

L’invito è rivolto anche alle attività commerciali che già forniscono il servizio di consegna a domicilio ed è finalizzato all’iscrizione nell’elenco. L’elenco degli esercenti verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ribera e verrà continuamente aggiornato a cura dell’ente