Estate italiana, Rocco Forte non tradisce le aspettative: riapre il Verdura

"Rocco Forte Hotels - si legge in una nota - torna a celebrare l’Italia rilanciando il suo iconico Hotel de Russie a Roma e i due resort in Puglia e Sicilia. Mai come quest’anno l’Italia, più bella del solito, diventa la protagonista assoluta dell’estate in arrivo, con il valore aggiunto di luoghi indimenticabili da riscoprire attraverso proposte studiate ad hoc per il mercato domestico. Mai come quest’anno sento il valore e la gioia nell’avviare la stagione estiva - afferma Sir Rocco Forte - fondatore e chairman di Rocco Forte Hotels. Vgliamo lanciare un segnale di ottimismo e speranza per il settore del turismo, augurandoci di accogliere tanti ospiti italiani. Meritiamo tutti un’estate sicura e bellissima e io personalmente non vedo l’ora di trascorrerla in Italia”.

I resort di Rocco Forte hanno sviluppato e implementato il proprio protocollo, che supera quanto richiesto a livello internazionale. Ogni hotel avrà un team di esperti dedicati che dirigerà le operazioni straordinarie di pulizia e disinfezione profonda in tutti gli ambienti, per il benessere di ospiti e personale, grazie a prodotti professionali efficacemente testati. "Il protocollo - fanno sapere in una nota i vertici del Verdura - completo di sanificazione, inoltre, sarà a messo a disposizione degli ospiti prima del loro arrivo".