Agriturismi, arrivano fondi dalla Regione per 23 strutture in provincia

In arrivo i decreti di finanziamento, da parte della Regione Siciliana in favore di circa 200 agriturismi dell’Isola, una parte dei quali in provincia di Agrigento.

Le risorse, di cui beneficeranno 23 strutture presenti in provincia, serviranno ad avviare progetti riguardanti le attività di agriturismo, compresa la didattica, ristorazione, purché congiunta a quella di ospitalità; la realizzazione di punti vendita e trasformazione dei prodotti aziendali e artigianali; la promozione di attività extra-agricole, sportive, ricreative e culturali, compresi i servizi per la fruizione di aree naturali quali Natura2000, Parchi o riserve.



"Le risorse - evidenzia il governatore Nello Musumeci - serviranno a dare una boccata d'ossigeno al comparto turistico dell'agricoltura nell’Isola, che negli ultimi anni è in costante crescita, coinvolgendo e incoraggiando, sempre di più, i nostri giovani a tornare a lavorare in campagna. Proprio per la molteplicità degli interventi consentiti, si tratta di una delle misure più attese del Programma di sviluppo rurale, anche perché consente, da un lato, di accrescere la redditività dell’azienda e, dall’altro, di preservare e promuovere il patrimonio edile rurale".