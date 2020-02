Caso Scala dei Turchi, Savarino: "Salveremo la stagione estiva"

“La Scala dei Turchi di Agrigento è uno dei siti più “instagrammati”, perla del turismo mondiale, candidata a far parte del “Patrimonio dell’Umanità” dell’Unesco, bene paesaggistico da tutelare”.

Lo dice la presidente della commissione Territorio e Ambiente dell'Ars, Giusi Savarino, che aggiunge: “Oggi in quarta Commissione abbiamo affrontato la "questione scala dei turchi" coinvolgendo anche tutte le associazioni che ne hanno fatto richiesta. La scala dei turchi va messa in sicurezza per garantire la fruizione del bene, una fruizione, però, che non la deturpi. Il governo Musumeci ha già investito 417 mila euro per i lavori di consolidamento e di messa in sicurezza della Scala ed ha, quindi, garantito la stagione turistica 2019. Oggi abbiamo fatto il punto della questione: il governo Musumeci, come ha già dimostrato, è pronto a creare le condizioni per tutelare il bene e renderlo fruibile. Stiamo lavorando per garantire la stagione turistica 2020”.