Chiusura domenicale di negozi e market a Realmonte, LiberArci Favara: "Invitiamo a seguire la buona pratica"

Il 6 giugno 2020, il sindaco di Realmonte, Calogero Zicari, con un’ apposita delibera, ha disposto la chiusura domenicale dei supermercati e dei negozi alimentari di prossimità sul territorio comunale.

Esprimiamo la nostra totale soddisfazione per questa sacrosanta disposizione che, da un lato, permetterebbe ai lavoratori di riposare e, dall’altro, ai titolari di sanificare accuratamente i locali.

Tra l’altro, rammentiamo che, nei mesi più duri del lockdown, abbiamo imparato a fare la spesa nei giorni feriali e che, comunque,​ questo provvedimento non rappresenterebbe un dramma per le nostre abitudini. Inoltre,​ ricordiamo a tutta la cittadinanza che questi lavoratori sono ​ e sono stati molto esposti al rischio contagio e che, anche per questo motivo, meriterebbero di riposare ogni domenica.

Alla luce di queste ragionevoli considerazioni, invitiamo l’amministrazione comunale ad importare questa buona pratica e quindi di seguire “senza se e senza ma” l’esempio del piccolo comune agrigentino.