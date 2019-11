I dipendenti del Gruppo Romano senza stipendi, sindacati proclamano un giorno di sciopero

Le segreterie provinciali di Fiom Cgil, Fim Cisl e Fillea Cgil, hanno proclamato lo sciopero per la giornata di domani per protestare contro i mancati pagamenti degli stipendi dei dipendenti del Gruppo Romano, riconducibili all'imprenditore di Racalmuto Calogero Romano, destinatario di un maxi sequestro per presunte contiguità con la mafia.

"E’ noto - scrivono - come dal giorno del Suo insediamento quale amministratore giudiziario del Gruppo Romano si sia ripetutamente tentato in varie occasioni e in diversi incontri di poter instaurare un rapporto di collaborazione. Nel tempo si sono accumulati pesanti ritardi nel pagamento delle retribuzioni, ciò nonostante, con grande spirito di servizio e attaccamento al lavoro, i dipendenti tutti si sono adoperati nel garantire un livello elevato di lavorazione delle commesse affidate dalle committenti".

Le segreterie provinciali aggiungono:"Nel corso di questi mesi, sono stati anche accettati piccoli pagamenti a piccoli acconti delle retribuzioni e tutto sempre nello spirito di garantire il prosieguo dei lavori. Alla data attuale però si evidenzia un accumulo sempre maggiore di arretrati (siamo a 5 mensilità arretrate oltre la tredicesima 2018), tali da non consentire più neanche il minimo vitale alla forza lavoro intera".

Per domani, quindi, è stato annunciato il "blocco totale di ogni attività". I dirigenti sindacali hanno, infine, sollecitato un incontro al prefetto.