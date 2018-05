R7 a favore dei pensionati, in arrivo le social card

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

R7 Supermercati, con i suoi 9 punti vendita, è una delle realtà più importanti della provincia di Agrigento ed è proprio per questo forte radicamento sul territorio che, a partire dal 1° giugno 2018 darà il via ad una serie di iniziative atte ad agevolare le attività di tutti i giorni dei propri clienti, con una particolare attenzione alle fasce più deboli del nostro tessuto sociale.

a tal riguardo e lieta di annunciare:

che il gruppo R 7, al fine di venire incontro alle necessità delle fasce sociali più deboli, partendo proprio dai pensionati , in collaborazione con Confcommercio, Confesercenti e Federconsumatori, abbiamo deciso di dare il via ad OPERAZIONE 300 SOCIAL, ovvero mettere a disposizione di tutti i pensionati una Social Card del valore di 300 Euro all’anno che verranno trasformati in sconti e condizioni di maggior favore sulla spesa effettuata presso i nostri Supermercati.

Al fine di continuare a garantire la medesima qualità e profondità di offerta, abbiamo scelto di offrire una serie di servizi che potranno agevolare le incombenze quotidiane dei nostri clienti, garantendo loro un notevole risparmio di tempo e di danaro.

Presso i Supermercati R7 sarà infatti possibile effettuare il pagamento delle bollette di tutte le utenze, effettuare ricariche telefoniche, accedere alle visure camerali e ad altri documenti detenuti da pubblici uffici e tutto questo mentre si consuma il rito dell’acquisto di generi alimentari, prodotti per la cura personale e della casa e di tutto quanto ciò normalmente i nostri supermercati offrono.