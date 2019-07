"Quota servizi fondo povertà", via al tavolo tecnico: all'incontro associazioni e cooperative sociali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Venerdì 12 luglio, alle 10:00, nella sala convegni di Palazzo Stella, in via Cavallotti a Canicattì, è stato organizzato un tavolo di concertazione (Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale)per integrare la Relazione Sociale per il PAL (Piano di Azione Locale) e individuare risorse locali per la progettazione di percorsi di inclusione rivolti ai beneficiari delle misure di contrasto alla povertà.

Sono invitate a partecipare tutte le Associazioni di Volontariato, le Cooperative Sociali, le II.PP.A.B.,i Referenti degli Enti (ASP-CPI-USSM-UEPE), i Sindacati, gli organismi della Formazione professionale, della Scuola. Ne dà notizia il sindaco Ettore Di Ventura, presidente del Distretto SocioSanitario D3, di cui Canicattì è il comune capofila.