Pubblicato bando per la valorizzazione del vino siciliano

L’Ufficio Europa del Comune di Licata, porta a conoscenza di tutti gli interessati che l'assessorato regionale dell'Agricoltura, nell'ambito del Psr Sicilia 2014/2020, ha pubblicato un bando per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del Pei, in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura.

In particolare, prende il via il bando Ocm Vino 2018/2019 per la promozione sui mercati dei paesi terzi. La misura erogherà dei contributi finalizzati a sostenere la diffusione ed il consolidamento del brand del vino siciliano, simbolo di qualità dell’export agroalimentare, sui mercati mondiali, generando nuove opportunità di sviluppo ed occupazione.

Potranno Beneficiare della misura: organizzazioni di produttori e loro organismi associativi; organizzazioni professionali ed interprofessionali che abbiano fra i loro scopi la promozione dei prodotti agroalimentari; consorzi di tutela riconosciuti; produttori vitivinicoli, in forma singola o associata (anche come reti d’imprese); consorzi, associazioni, cooperative e federazioni che raccolgano i soggetti sopraindicati.

Il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione è fissato entro e non oltre il 28 settembre 2018.