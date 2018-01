Pubblicato bando per investimenti in aziende agricole

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Da fonte dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, l’Ufficio Europa del Comune di Licata apprende, e rendo noto, che è stato pubblicato il bando pubblico di attuazione della sottomisura 4.4.c “Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della biodiversità, la valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità”. - Psr Sicilia 2014/2020. Le domande di partecipazione al bando potranno essere caricate nel portale Sian di Agea a partire dal 31 gennaio 2018 e sino al 30 giugno 2018.