Una notte su quattro è gratis anche in città, Picarella: "Gli albergatori dicono si, è un esempio di vera accoglienza"

“Gli alberghi stanno regalando una notte gratis su quattro di permanenza. Questo è un ulteriore esempio dell’accoglienza di noi siciliani”.

Queste, dai microfoni di AgrigentoNotizie, sono state le parole di Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap, società che gestisce l’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo, e che sono state pronunciate a margine della presentazione ad Agrigento dell’iniziativa "Fly to Palermo, book 4 nights, get 1 night free". L'iniziativa è chiara: vola a Palermo, prenota 4 notti, una è gratis. Alla campagna di promozione turistica aderische anche Federalberghi Agrigento e gli associati ad “AgrigentoExtra” che rappresenta le strutture ricettive extra alberghiere del territorio.

Prodotti tipici gratis per i turisti a Santo Stefano Quisquina

„ Cibo e bellezza, Santo Stefano Quisquina apre le porte ai turisti “



Sostanzialmente, i viaggiatori in arrivo dall’aeroporto palermitano e che hanno prenotato almeno quattro notti in una delle strutture convenzionate, ne pagheranno soltanto tre. Per usufruire dell’iniziativa, i viaggiatori dovranno seguire le indicazioni presenti sul sito internet della Gesap ed esibire la carta di imbarco nella struttura ricettiva scelta per il proprio soggiorno.