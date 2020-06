Promozione dei prodotti, Montevago sigla protocollo con la Regione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Un protocollo d’intesa finalizzato a migliorare la competitività del sistema imprenditoriale agricolo e promuovere lo sviluppo del territorio è stato siglato tra il Comune di Montevago e l’assessorato regionale dell’Agricoltura.

“L’accordo prevede – spiega il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo - un impiego funzionale ed efficace delle rispettive risorse per la crescita dell’economia, il rilancio del sistema produttivo e il miglioramento della competitività del territorio rurale di Montevago, in particolare di quello viticolo e olivicolo, al fine di promuovere e valorizzare le risorse locali presenti, restaurare e migliorare la qualità del paesaggio agrario. Inoltre, verrà fornita assistenza tecnica per assicurare servizi reali e supporti alle imprese agricole e saranno avviate iniziative per la promozione e la collocazione sul mercato dei prodotti agricoli”.

“Sarà costituito un gruppo di lavoro tecnico con lo scopo di definire le ipotesi operative e la programmazione delle azioni”, spiega il dottore in agraria Francesco Marino, consulente dell’amministrazione comunale per lo sviluppo delle imprese e la promozione del territorio.

L’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – secondo quanto previsto nell’accordo di collaborazione - si impegna a mettere a disposizione le esperienze e le professionalità e i servizi offerti del personale tecnico specializzato dell’U.O.S6.08 di Sciacca “Agrometeorologia, Servizi innovativi e Ricerca in Agricoltura” e ad essere parte attiva in tutte le fasi delle azioni, contribuendo in fase di programmazione e di realizzazione delle stesse.

Il Comune di Montevago si impegna a: collaborare con il personale dell’U.O.S6.08 di Sciacca per la programmazione e l’attuazione di attività che riguardano i settori di sua competenza, promuovendo interventi nel territorio in sinergia anche con altri enti e istituzioni; condividere con l’U.O.S6.08 di Sciacca le fasi di programmazione e di realizzazione delle attività scaturenti dagli strumenti e dalle risorse per lo sviluppo economico del territorio in materia di progettazione, finalizzazione e attuazione di programmi e progetti a valere sui fondi strutturali europei; fornire supporto logistico al personale dell’U.O.S6.08 di Sciacca, anche in occasione di eventi o manifestazioni di carattere dimostrativo o promozionale.