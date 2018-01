Resto al Sud, Picarella: "Opportunità importante per i giovani"

La misura sostiene le attività di produzione di beni e servizi, mentre sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e il commercio.

Sono ammissibili le spese per: la ristrutturazione o manutenz ione straordinaria di beni immobili, l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e programmi informatici e per le principali voci di spesa utili all’avvio dell’attività. Il finanziamento copre il 100 per cento delle spese ammissibili e consiste in: contributo a fondo perduto pari al 35% dell’investimento complessivo, finanziamento bancario pari al 65% dell’investimento complessivo, garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI.

Gli interessi del finanziamento sono interamente coperti da un contributo in conto interessi. Le richieste di agevolazioni possono essere presentate dai soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Per i particolari ci si può recare nella sede di Confcommercio di via Imera ad Agrigento.