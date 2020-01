Valorizzazione dei prodotti tipici locali in Europa, due aziende agrigentine partecipano a "Bee Net"

Si chiama "Bee Net" ed è una maxi rete di imprese italiane al lavoro sotto il brand Ue: tra queste anche due realtà d'eccellenza della provincia di Agrigento. Il progetto è sostenuto da Sicindustira, Camera di commercio di Barcellona e il Centro per l’Innovazione della Lituania, affiancati da cinque stakeholder (RetImpresa, Confindustria, la Confederazione degli industriali della Lituania, il Consiglio delle Camere di commercio della Catalogna, European Family Businesses Federation e l’Università degli studi di Palermo).

Delle 47 piccole e medie imprese europee che hanno superato la selezione (erano 192 quelle iscritte nella piattaforma), sette sono siciliane e due, appunto, dell'Agrigentino: si tratta di "Campo d’Oro" di Sciacca e della società agricola "Tenuta Casalazzi" di Santa Margherita di Belice. Le due, insieme con l’importatore polacco "Caterteam" e al rivenditore lettone di “Delicatezze Mediterranee” hanno creato la rete Nftgp, "Network of food, tastings and gourmet promotion", con l’obiettivo di partecipare a fiere in Polonia, Lituania e Stati Uniti e acquisire nuove fette di mercato.