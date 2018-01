Vengono chiesti prestiti personali, ma non troppi: Agrigento fanalino di coda

Si chiedono ancora i prestiti personali, ma non troppo. Agrigento, con il +2,8 per cento, è il fanalino di coda dell'elenco delle province siciliane per i prestiti personali. Il "barometro" è quello del 2017 della Crif.

Solo la provincia di Palermo ha registrato un aumento delle richieste, pari al +3,9 per cento. Richieste di prestiti finalizzate all'acquisto di beni/servizi quali auto e moto, arredo, elettronica ed elettrodomestici, ma anche viaggi, spese mediche, palestre.

La Sicilia ha fatto segnare, nel 2017, una lieve flessione pari a -0,7% rispetto al 2016. I cali più significativi sono quelli di Caltanissetta (-5,3%) e Messina (-4,9%). Riguardo ai prestiti personali, la Sicilia ha fatto registrare un incremento del numero di richieste pari al +4,7% rispetto al 2016, inferiore comunque all'aumento registrato a livello nazionale (+5,4%). Trapani è risultata la provincia con la crescita più consistente, con un +6,7%, seguita da Messina (+6,0%). In coda Agrigento, che ha registrato comunque una performance positiva pari al +2,8%.