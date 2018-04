Gal Sicani, presentato il nuovo piano di azione locale 2014-2020

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si è svolta lo scorso 4 aprile, ad Aragona presso i Cantieri Culturali della Chiesa del Purgatorio, la riunione indetta dal Gal Sicani per la presentazione del nuovo piano di azione locale 2014-2020. Lo rende noto l’assessore del comune di Ribera Francesco Montalbano, il quale ha partecipato all’incontro con gli altri 29 rappresentanti dei comunifacenti parte del distretto rurale di qualità sicani.

Lo scopo della riunione è stato quello di avviare i bandi per la rete turistica per lo sviluppo territoriale dei comuni. “In questi giorni organizzeremo un incontro con gli operatori locali – afferma l’assessore Montalbano – per discutere delle priorità del nostro territorio e per progettare insieme le realizzazioni da effettuare nellacittadina riberese”.