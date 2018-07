È di un commercialista agrigentino il miglior studio fiscale della Sicilia

Il commercialista agrigentino Antonio Criminisi premiato come studio fiscale del 2018 per la Sicilia. Il riconoscimento è stato consegnato dalla Legalcommunity Italian Awards 2018, il più autorevole gruppo editoriale leader in Italia nell’informazione legale e tributaria.

La proclamazione si è svolta a Casina di Macchia Madama a Roma, davanti a una platea di circa 300 persone, durante la quale sono stati premiati 35 protagonisti, tra studi e professionisti, della consulenza legale e fiscale operativi su tutto il territorio nazionale, in tutte le regioni italiane.

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Agrigento, rappresentato dalla presidente Paola Maria Giacalone, ha espresso congratulazioni per il riconoscimento.