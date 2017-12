Deliberazione della Giunta, assunti dei precari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Ultima giornata di deliberazione per la Giunta per questo 2017, in gran parte dedicata a definire e prorogare i contratti di diritto privato per i precari storici, a tempo determinato e parziale, in servizio presso il Comune di Castrofilippo. Ma soprattutto la giornata di oggi è stata imperniata sulla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017/2019, atto fondamentale e propedeutico al percorso di stabilizzazione avviato dalla giunta Sferrazza nel dicembre 2016 (delibera di G.M. n. 66 del 30/12/2016), con la quale si è rideterminata la dotazione organica dell'Ente. Con la delibera di G.M. n. 60 si è evidenziato il rispetto dei vincoli e degli obiettivi in materia di contenimento della spesa del personale ma, soprattutto, si è riconosciuto ai lavoratori precari il loro fondamentale apporto all'azione amministrativa, dato che da anni vengono utilizzati nell'espletamento di funzioni e servizi essenziali.

Per il 2017 si è previsto l'assunzione di n. 02 dipendenti a tempo parziale ed indeterminato e per il 2018 n. 03 dipendenti a tempo parziale ed indeterminato. In attesa che la Regione Sicilia dia nuove indicazioni ed alla luce delle indicazioni che le leggi nazionali prevedono in materia occupazionale, il percorso è stato avviato con la speranza che tutte e 18 unità lavorative, nel corso dei prossimi mesi possano essere stabilizzati e finalmente chiudere una triste quanto lunga vicenda di precariato storico.