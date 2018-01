Agrigento tra le province più povere, Uil: "Crisi che si protrae nel tempo"

Gli ultimi dati dell’Istat sul reddito disponibile nelle 110 province italiane, certificano la quella agrigentina è tra le più povere in assoluto, con un reddito appena sopra i 12 mila euro annui rispetto ad altre aree del Paese dove si toccano medie sopra i 24 mila euro. Sulle criticità del territorio, interviene il segretario della Uil Agrigento, Gero Acquisto.

“Purtroppo per la nostra organizzazione sindacale impegnata quotidianamente sul territorio questi dati non sono una sorpresa - scrive Acquisto in una nota - . La Uil non è un istituto di ricerca o statistico, però siamo un sindacato e abbiamo contezza di quanto sia estesa in provincia la crisi; lo vediamo dalle domande che ci arrivano su misure di sostegno al reddito: dalle domande di disoccupazione, agli Isee, attraverso i nostri strumenti sul territorio, in primis Patronato, Caf e Apl".

"Questo momento di crisi che si protrae nel tempo, come abbiamo più volte manifestato all’opinione pubblica con note, interventi e interviste per scuotere istituzioni e stakeholder ad intervenire, - prosegue Acquisto - è il frutto di una serie interminabili di ritardi che partono dalle nostre città, si riverberano in lungo e largo e non vedono migliorie o interventi decisi: mancanza di servizi primari, strade, sanità, rifiuti, centri storici, scuole, rischio di dissesti idrogeologici, edilizia al palo".

"Noi continuiamo a chiederci se è normale che in una provincia a vocazione turistica, baciata da Dio per le bellezze naturali, artistiche e culturali, - afferma il sindacalista - ci siano strade statali (vedi la Palermo-Agrigento) in uno stato di perenne ritardo, diciotto strade provinciali chiuse con una manutenzione primaria e straordinaria che ancora non si vede, discariche che aprono e chiudono con troppa frequenza. Per non scordare un’edilizia, popolare e urbana, praticamente ferma perché non si approvano o danno seguito agli strumenti urbanistici (a partire dai Piani regolatori generali). L’economia e il reddito degli agrigentini in questo stato di cose potranno mai avere un’inversione di tendenza?".