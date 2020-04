Coronavirus, assistere le persone contagiate: ecco l'iniziativa delle Poste Italiane

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Poste italiane ha deciso di ampliare le garanzie offerte ai sottoscrittori di polizze salute Poste Assicura e ai propri dipendenti che abbiano aderito al piano del Fondo sanitario del Gruppo, con l’obiettivo di assistere al meglio le persone contagiate dal Covid-19.

L’iniziativa, a carattere gratuito, è parte del più ampio sforzo messo in atto da Poste Italiane per contrastare la diffusione del contagio e per mitigarne gli effetti, seguendo costantemente l’evoluzione dell'emergenza sanitaria, con l’obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e di garantire un servizio essenziale per la vita del Paese.

Pertanto, a valere con effetto retroattivo, tutte le polizze salute della Compagnia danni del gruppo Poste Italiane vedranno potenziate le soluzioni Diaria e Rimborso Spese Mediche da ricovero ospedaliero. I sottoscrittori delle polizze che già beneficiano di coperture come la Diaria e Rimborso Spese Mediche da ricovero ospedaliero potranno usufruire di tali garanzie anche in caso di quarantena presso la propria abitazione imposta a seguito al test positivo al tampone Covid-19, o in caso di ricovero in terapia intensiva.

Nello specifico, in caso di positività al Covid-19, viene gratuitamente raddoppiata la diaria prevista in polizza per ogni giorno di terapia intensiva, fino a un massimo di 21 giorni, e viene garantito un indennizzo forfettario immediato di 1.000€ in caso di isolamento domiciliare. In modo analogo, in ambito Corporate, queste stesse garanzie si applicano a tutti gli assicurati a una Polizza collettiva comprensiva di Diaria o Rimborso Spese Mediche da ricovero ospedaliero. Le nuove condizioni di copertura sono valide per tutti gli assicurati fino al 30 giugno 2020.