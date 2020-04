Porto Empedocle realizza il sogno: sarà scalo per crociere, pubblicato il bando

Il bando per la redazione della proposta al Consiglio superiore dei lavori pubblici dell'adeguamento tecnico funzionale relativo alla progettazione di un terminal passeggeri è stato pubblicato. Porto Empedocle s'avvia a realizzare un sogno: sarò punto d'approdo per le navi da crociera. Un progetto da oltre 20 milioni di euro.

L'autorità di sistema portuale prosegue l'iter burocratico per realizzare i lavori. Il terminal passeggeri verrà realizzato alla banchina di ponente del molo Crispi. L'importo a base d'asta è di 98.852 euro, mentre la nuova stazione marittima costerà in totale 20 milioni di cui 16 milioni per opere marittime, 3 milioni per edilizia e 1 per impianti. Nonostante l'assenza di strutture accoglienti, lo scorso anno, si sono registrati 18 approdi con 2.303 passeggeri.

Nel porto manca un terminal dedicato al traffico croceristico e gli ormeggi delle navi oggi avvengono al secondo braccio del molo di levante (banchina Todaro), in un'area condivisa con la società Italkali. La nuova banchina dovrà poter ospitare una nave lunga fino a 300 metri, di larghezza fino 32,20 metri, con pescaggio di 8 metri, che trasporta in media 2500 turisti oltre l'equipaggio. Alle spalle della banchina è prevista la costruzione di un terminal passeggeri di 3.000 metri cubi.