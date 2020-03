Porto Empedocle, c'è l'ok dei revisori al bilancio riequilibrato

Il collegio dei revisori dei conti del Comune di Porto Empedocle ha dato parere favorevole sulla proposta di ipotesi di bilancio riequilibrato 2016-2020.

Un atto che era atteso da ormai alcuni mesi, quando, l’Amministrazione comunale predispose lo schema dello strumento finanziario e il collegio riscontrò alcune criticità che per essere superate hanno appunto avuto necessità di alcuni mesi di tempo per quanto fin da subito queste fossero state definite non particolarmente rilevanti.

Ad ogni modo i revisori hanno verificato che l’ipotesi di bilancio è “stata redatta nell’osservanza delle norme di legge, dello statuto dell’ente, del regolamento di contabilità… e dai principi contabili”, ha “rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio”, rilevato la “coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare, per tutto il triennio 2016-2020 i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica”.

“Siamo estremamente soddisfatti di questo risultato – spiega l’assessore al Bilancio Salvatore Urso – e voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento dello stesso, a partire dagli uffici comunali. Adesso si apre una nuova fase per l’Ente”.

Il bilancio dovrà passare dal Consiglio comunale e poi dal vaglio del Ministero.