Fondo Europeo Pesca: il calendario di maggio degli incontri nei desk del Libero Consorzio

Continua l'attività di informazione e consulenza per gli operatori professionali della pesca da parte degli esperti della Bio&Tech di Trapani, che gestisce i desk informativi attivati dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento nelle marinerie di Porto Empedocle, Licata e Sciacca, nell'ambito dell'azione E2 del progetto UE “Tartalife - Riduzione della mortalità della tartaruga marina nelle attività di pesca professionale”. Il calendario degli incontri fissati per il mese di maggio 2018 è il seguente:

- a Sciacca (c/o Soc. Coop. L’Ancora, Vicolo Mazzola, n.8) sabato 12 e sabato 26 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

- a Sciacca nella sede di Lungomare Cristoforo Colombo n. 11, giovedì 17 e giovedì 31 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

- a Porto Empedocle (Via Giotto n. 7) giovedì 10 e giovedì 24 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

- a Licata (c/o Studio di Assistenza e Consulenza per i pescatori in Via Principe di Napoli n. 53) martedì 8 e martedì 22 maggio dalle 9 alle 13.

In scadenza sono il bando relativo alla misura 1.31 “Sostegno all’avviamento per i giovani pescatori”, che ha lo scopo di sostenere i giovani che intendono avviare attività di pesca e favorire il loro insediamento iniziale, il cui termine per la presentazione delle istanze è stato recentemente prorogato al 30 giugno prossimo, e il bando che riguarda la misura 2.52 "Promozione di nuovi operatori dell’acquacoltura sostenibile” Obiettivo Tematico 3 “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura”, il cui termine per la presentazione delle istanze al Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea e agli Uffici Territoriali della Pesca è fissato per le ore 12.30 del 15 maggio prossimo.