Paura Coronavirus, poca gente in giro e negozi vuoti: che batosta all'economia

Sono tempi duri per l’economia agrigentina. Il panico del Coronavirus ha si, svuotato gli scaffali dei principali supermercati della città, ma sta mettendo in ginocchio negozi di ogni genere.

Se farmacie e grandi supermercati fanno affari, a vivere giorni difficili sono i negozianti della città. Per la via Atenea, ma anche per il Villaggio Mosè ed il centro commerciale cittadino, sono giorni di grande fatica.

Negozi vuoti, poca gente in giro e la città che vive un momento più che mai atipico. Se i vari ristoranti cinesi della città non hanno ancora aperto, ad arrancare sono anche i commercianti agrigentini.

La psicosi da Coronavirus sta frenando la città e per i piccoli imprenditori, questo è un vero e proprio macigno da smaltire. La paura del contagio al Coronavirus ha dato una batosta pesante all’economia agrigentina.

Oltre agli albergatori, adesso, a fare la voce grossa sono i commercianti che hanno una nuova stagione lavorativa tutta da affrontare. La città ha bisogno di tornare alla normalità, la paura del contagio non lascia tranquilli parte degli agrigentini.

Dalla bottega sotto casa, al piccolo negozio, passando per il centro commerciale: Agrigento sta vivendo giorni davvero pesanti. Gli imprenditori, a denti stretti, sperano che tutto possa finire presto.