Pensione anticipata con "quota 100", Enasco lancia un servizio di consulenza

Il patronato "50&PiùEnasco" lancia un servizio di verifica dei requisiti pensionistici per la cosiddetta "quota 100" mettendo a disposizione i propri esperti per verificare le concrete possibilità di accesso per i lavoratori e i vantaggi che si possono ottenere.

“E’ necessario - spiega il direttore generale Gabriele Sampaolo - affidarsi a un interlocutore qualificato e professionale che possa fornire al lavoratore una consulenza mirata ed approfondita non solo sull’eventuale diritto a quota 100, ma anche sulla convenienza o meno di scegliere questa forma di pensionamento. La scelta inoltre deve essere riferita anche alla migliore combinazione tra il momento del pensionamento e l’ottenimento del maggiore beneficio economico”.