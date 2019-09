Palma di Montechiaro, corsa contro il tempo per stabilizzare 3 precari

Corsa contro il tempo per il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, per la stabilizzazione di tre precari storici che hanno operato sempre nel settore della nettezza urbana, prima alla Dedalo, poi occupandosi della pulizia delle spiagge.

"Dall'inizio del mio mandato - dice il sindaco - abbiamo discusso di stabilizzare i tre lavoratori in maniera continuativa. Anno dopo anno hanno sempre servito la nostra comunità. Con Palma Ambiente, auspichiamo che, con l'avvio della differenziata, in tempi brevi, possiamo stabilizzarli definitivamente. Questi tre soggetti hanno sempre fatto il loro dovere da precari - continua il sindaco Stefano Castellino - . Come abbiamo fatto con i contrattisti e il personale Asu, daremo certezze e sicurezze anche a loro. Come socio unico ho già interessato il Cda e continuerò a lavorare affinché arrivi la stabilizzazione. In questo modo, oltre a garantire un futuro sereno ai tre lavoratori e alle loro famiglie, manterremo sempre più pulita la nostra città".