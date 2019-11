Ottica Lo Vullo, una storia di famiglia dal 1909 al 2019

L'Ottica Lo Vullo è un'azienda della nostra città; un'azienda antica, ma non vecchia, che oggi ricorda i suoi 110 anni di vita. Da quel lontano 1909 dove nacque in via Atenea, 202 (ex via Roma), si sono succedute per cinque generazioni che, portando avanti i valori quali professionalità, correttezza, qualità, velocità nei servizi (tramite strumentazione all'avanguardia), hanno consolidato, nel corso degli anni, l'apprezzamento da parte di una clientela affezionata e soprattutto soddisfatta.

“C'è solo da essere orgogliosi- si legge in una nota- e la famiglia Lo Vullo lo è, di avere alle spalle una storia che solo pochi negozi di ottica in Italia possono vantare. Un'azienda che ha cavalcato tutto il '900 entrando negli anni 2000 più giovane e più impegnata che nel passato. Sono trascorsi 110 anni da quando nel lontano 1909 il sig. Vincenzo Lo Vullo, rientrato in Italia dalla Francia, dove aveva imparato l'arte dell'ottico, decise di dare vita all'attivita' di ottica offrendo la possibilita' agli agrigentini di indossare gli occhiali da vista.”

Alla guida di quello che fu il primo negozio di ottica della provincia, tra i primi in Italia, subentrò negli anni '30 del novecento il sig. Bernardo Lo Vullo, nipote del fondatore. Egli diede ulteriore slancio all'attività seguendo quelli che furono i principi cardine che lo zio gli aveva impartito.

Nel 1968 aprì l'attuale negozio sito al n. 16 della via Atenea, sviluppando sempre più l'attività offrendo servizi all'avanguardia grazie all' istituzione di un innovativo laboratorio di montaggio lenti con possibilità di consegna veloce dell'occhiale da vista, oltre alla possibilità di scelta di occhiali delle migliori griffes che proprio in quegli anni cominciavano ad affermarsi nel mondo della moda. Non ultimo incrementò il settore della fotografia con l'avvento delle prime reflex e diede opportunità di lavoro a molti suoi collaboratori e per la sua fedeltà al lavoro e progresso economico gli venne assegnata nel 1974 la medaglia d' oro dalla camera di commercio oltre il conferimento di cavaliere ufficiale del lavoro dal presidente della repubblica nel 1976.

Oggi, i negozi "Ottica Lo Vullo", sono gestiti dai figli di Piera Lo Vullo, ovvero da Angelo che gestisce il negozio del villaggio Mosè, aperto negli anni '80, e da Bernardino che gestisce il negozio "storico" della via Atenea, senza mai dimenticare quelli che furono i principi guida dei loro avi.