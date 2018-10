Ospedali, l'Asp avvia la ricerca di 38 ausiliari specializzati

Servono 15 ausiliari specializzati per l’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento e 23 per il “Giovanni Paolo II” di Sciacca. Il commissario straordinario dell’Asp 1, Gervasio Venuti, il direttore sanitario Silvio Lo Bosco e quello amministrativo Francesco Paolo Tronca hanno attivato, nelle ultime ore, le procedure per conferire gli incarichi per la durata di tre mesi. Incarichi che serviranno per garantire la continuità dei servizi sanitari. “Per effetto del blocco delle assunzioni a tempo indeterminato per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica, questa Asp – hanno scritto nei due diversi provvedimenti – per sopperire alla mancanza di personale e assicurare i Lea ha fatto ricorso ad incarichi a tempo indeterminato”. E’ arrivata l’autorizzazione, da parte dell’assessorato regionale alla Salute, alla proroga del personale in scadenza, nelle more della definizione dei processi assunzionali previsti nel piano triennale del fabbisogno.

“In attesa del riordino della rete ospedaliera e della definizione dei processi di reclutamento ordinario” è stato dunque disposto il conferimento ex novo, la proroga o il rinnovo dei rapporti in scadenza. Ecco dunque che sono state attivate tutte le procedure necessarie per il conferimento degli incarichi, della durata di tre mesi, agli ausiliari specializzati e delle eventuali supplenze. Ancora una volta, secondo quanto è stato scritto nei documenti dell’azienda sanitaria provinciale di Agrigento, si utilizzerà – per conferire questi incarichi – la graduatoria approvata nell’aprile del 2014.