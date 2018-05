Nuova normativa europea sulla privacy, convegno di Confcommercio

Confcommercio Agrigento in collaborazione con Legalit, organizza un Convegno Professionale gratuito, che si terrà il 4 maggio alle 15,30, presso la sede provinciale della Confcommercio.

In vista dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali (GDPR - General Data Protection Regulation) prevista per il 25 maggio 2018, è stato organizzato un convegno che aiuterà a comprendere quali sono le azioni necessarie per adeguarsi alle nuove disposizioni.