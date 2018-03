Nuovo contratto della sanità, incontro formativo della Fp Cgil

La Fp Cgil a confronto con i lavoratori degli enti locali per spiegare il nuovo contratto e della sanità per un giorno di formazione. Il sindacato ha organizzato due iniziative fissate per oggi.

La prima sull’accordo preliminare di rinnovo del nuovo contratto nazionale del comparto delle funzioni locali arrivato dopo quasi un decennio e che produrrà miglioramenti concreti per le lavoratrici e i lavoratori. All’iniziativa, che si terrà nell’aula “Silvia Pellegrino” del Libero Consorzio di Agrigento sita in via Acrone 27, parteciperà il coordinatore nazionale del comparto Alessandro Purificato.

La seconda, che si svolgerà presso la sala convegni dell’ospedale "San Giovanni di Dio" sarà una intera giornata dedicata alla formazione. Interesserà tutto il personale del comparto dell’azienda sanitaria provinciale di Agrigento sul tema "Lavorare in sanità con il nuovo Ccnl e le nuove leggi: i diritti, le professionalità, le nuove relazioni sindacali e il ruolo delle Rru" ai partecipanti saranno riconosciuti 6 crediti formativi. Il corso sarà tenuto dal dipartimento formazione della Fp Cgil nazionale.