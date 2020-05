Niente stipendi, dipendenti dei supermercati Fortè in agitazione

Da troppi mesi –si legge nel comunicato - i lavoratori non percepiscono lo stipendio. Il diritto alla sicurezza. I lavoratori lamentano la mancanza dei DPI nei punti vendita, un protocollo sulla sicurezza allegato al DVR, una formazione adeguata per contrastare l’epidemia sui luoghi di lavoro. Il diritto al prospetto paga. L’azienda è rimasta indifferente alle reiterate richieste di consegna delle buste paga. Lo sciopero e' in concomitanza con la Giornata della Legalità

