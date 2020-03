Coronavirus, quello che si può comprare a domicilio: la lista dei negozi a Agrigento e provincia

Una mappa del commercio che resiste, un modo per supportare il commercio agrigentino in queste settimane di straordinaria difficoltà, dove l'emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus ci impone di reinventarci stando a casa. AgrigentoNotizie ha creato una sorta di database online che raccoglie tutte le attività che chiudono, così come vuole il governo, ma che si rilanciano sul mercato grazie ad e-commerce e consegne a domicilio.

Stiamo individuando, passo per passo, alcuni negozi ed attività che non si fermano con il Coronavirus ma, nel rispetto nelle disposizioni governative, offrono "straordinariamente" servizio di consegna a domicilio e vendita attraverso siti e-commerce. La nostra lista sarà in continuo aggiornamento: basterà cliccare su ciascun nome per poter conoscere le modalità di acquisto e consegna delle singole aziende.

Ricordate che sarete voi stessi, voi commercianti a cui in questi giorni è andato il pensiero della nostra redazione, ad aiutarci a "mappare" il commercio in città. Dovrete soltanto segnalare - gratuitamente - la vostra impresa attraverso questo form.

Elettronica

