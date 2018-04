Motocarrozzette e noleggio con conducente, c'è il bando per le concessioni

Conducenti di motocarrozzette e autisti per noleggio con conducente. Il regolamento era stato definito nel luglio del 2017, adesso il Comune di Agrigento ha pubblicato il bando per il concorso pubblico per il rilascio di 10 nuove autorizzazioni per l'attività di autonoleggio Ncc, con autovettura fino a nove posti compreso il conducente, e per cinque autorizzazioni a condurre motocarrozzette di servizio pubblico.

Il bando scade alle ore 12 del 10 maggio prossimo. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, entro questa data, al Comune di Agrigento - Settore II - Servizio 3° Attività Produttive, piazza Pirandello 1 - Agrigento.

Gli assegnatari delle nuove autorizzazioni potranno iniziare il servizio entro 120 giorni dalla data del rilascio della concessione.