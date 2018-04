Strategie per i mercati esteri, al via seminari per le imprese

Al via un ciclo di seminari rivolto alle piccole e medie imprese per acquisire conoscenze e metodologie utili ad un approccio consapevole verso i mercati esteri. Lo organizza la Camera di Commercio di Agrigento, in collaborazione con Progest, azienda speciale della Camera di Commercio e Co.Mark.

Il percorso formativo intende trasferire ai partecipanti strumenti e metodologie di immediata applicabilità per individuare i potenziali mercati d’azione e migliorare la competitività sui mercati internazionali. Gli incontri presentano un taglio pratico ed operativo, prevedendo momenti di interazione tra relatore e partecipanti, rivolgendosi ad aziende che hanno scarsa o nessuna esperienza sui mercati esteri: imprenditori, responsabili e addetti commerciali.

Il primo modulo è previsto per mercoledì 18 aprile dalle 17 alle 20 sul tema: "La ricerca cliente e la creazione di una rete commerciale all'estero per le Pmi. Come fare?". In particolare si affronteranno gli aspetti relativi alla ricerca e allo studio del mercato da un punto di vista qualitativo e quantitativo, al business plan e marketing mix e alla fase operativa con riguardo alla commercializzazione del prodotto.