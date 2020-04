Pesca, sindaci siciliani chiedono tavolo tecnico a presidente Regione

I sindaci siciliani chiedono al Presidente della Regione la convocazione di un tavolo tecnico - alla presenza di Capitaneria di Porto e Associazioni di Categoria - per discutere dei problemi della pesca costiera e cercare soluzioni normative e tecniche per fronteggiare la crisi del settore, gravemente acuita dall’emergenza coronavirus.

Il sindaco di Sciacca, Francesca Valenti, unitamente ad altri 16 primi cittadini delle Marinerie dell’Isola, invoca risposte immediate alla drammatica situazione del comparto, anche in deroga alla stringente disciplina comunitaria, per contenere e sostenere l’aumento dei costi di gestione dell’attività e la pesante riduzione della domanda, causata dallo stop a turismo e ristorazione.