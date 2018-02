Mandorlo in fiore, Consorzio turistico: "Boom di prenotazioni, è previsto il tutto esaurito"

“Finalmente idee chiare e con una programmazione degli eventi delineata in netto anticipo. Questa nuova impostazione sta cominciando a produrre effetti significativi per lo sviluppo dell’intera filiera turistica del territorio”. Il presidente del Consorzio turistico “Valle dei Templi”, Emanuele Farruggia, riconosce e apprezza i meriti dell’ente Parco archeologico, impegnato nell’organizzazione della festa del Mandorlo.

“Per capire che la strada imboccata sia quella giusta - aggiunge – arrivano in soccorso i numeri che sono quelli delle prenotazioni in occasione della settimana clou della kermesse. E’ previsto il tutto esaurito negli hotel, nelle strutture ricettive: un grande risultato, frutto certamente di una qualificata e lungimirante gestione dell’evento da parte dell’ente Parco con in testa il direttore Giuseppe Parello, il cui lavoro sta restituendo dignità e ruolo a questa città. Potere pianificare e promuovere nel mondo la manifestazione 6 mesi prima – sottolinea Emanuele Faruggia – non è un dettaglio di poco conto. Questa solerzia ed efficienza, mai riscontrate negli anni passati, hanno permesso anche a noi, del Consorzio, di allestire per tempo una serie di iniziative da destinare alla fruizione turistica, come quelle relative al concorso “Mandorlara”, dedicato ai ristoratori, e al concorso nazionale per le scuole alberghiere. E’ la prima volta che i nostri operatori turistici propongono alle scuole italiane un vero e proprio pacchetto che farà riscoprire tutti i tesori del territorio, non soltanto culturali e paesaggistici ma anche delle produzioni di eccellenza agroalimentare. Il Consorzio, dal canto suo, farà la parte che gli compete, sosterrà con serietà e convinzione quanti, come l’ente Parco, si spendono, con i fatti e le azioni, per fare crescere il territorio e la sua economia” – conclude Farruggia.