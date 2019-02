Mandorlo in fiore, Abba: "La festa è finita, turismo in calo e pochi B&B pieni"

C'era una volta il turismo legato al Mandorlo in fiore. C'era, appunto. Perché, adesso, "la festa è finita" - secondo il presidente dell'Abba Carmelo Cantone.

"Siamo quasi arrivati allo start della stagione 2019 e anche se non si hanno ancora i dati ufficiali, un primo provvisorio bilancio dei flussi turistici che interessano Agrigento e la sua festa, possiamo affermare che la presenza dei turisti ad Agrigento è in calo rispetto agli anni passati, prendendo in considerazione le prenotazioni pervenute fino ad ora ai B&B. Signori, la festa è finita - afferma il presidente Carmelo Cantone - . Secondo le nostre stime (basate tutte sulle prenotazioni agrigentine) si tratta di una flessione iniziata già lo scorso anno, dopo anni di crescita. Non che la sagra negli ultimi anni abbia portato granché, ma proprio quest’anno le presenze turistiche, al momento sono veramente molto ridotte. Ripeto, la sagra non ha mai fatto registrare risultati esaltanti, ma quest’anno - nel confronto con altre edizioni - evidenzia il calo soprattutto dei turisti italiani. Pochi B&B pieni solo nel week end del 9/10 marzo”.

“Una pesante penalizzazione - conclude il presidente Cantone - per un comparto che ha dimostrato un elevato dinamismo nonostante la scarsa attenzione riservatagli. I margini degli operatori, infatti, continuano ad essere messi sotto pressione dalla concorrenza degli abusivi e dall’eccesso di costi burocratici e fiscali che penalizzano il settore”.