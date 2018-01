Licenze per noleggio con conducente, Confcommercio: "Sospendere commissione"

Una richiesta di chiarimenti relativa all'assegnazione delle licenze di noleggio con conducente, è stata avanzata all'amministrazione di Favara, dal presidente della delegazione cittadina di Confcommercio, Gero Niesi.

"Avendo appreso che in virtù del regolamento sarebbe stata costituita una commissione che dovrà esprimersi sull’assegnazione di 12 licenze di noleggio con conducente, - scrive Niesi - avendo la Confcommercio protocollato al sindaco e all’assessore competente una richiesta di chiarimenti in merito alla costituzione di questa commissione, in attesa di risposta formale, chiediamo al sindaco di Favara di sospendere momentaneamente la relativa commissione".

"Sarebbe opportuno prima di prendere decisioni in materia, - prosegue Niesi - tenere conto anche del parere di Confcommercio, che in rappresentanza dell’associazione di categoria, non può essere tagliata fuori da eventuali scelte che ci interessano direttamente".