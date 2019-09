Assunzioni nei Beni culturali e negli ispettorati del lavoro: ecco dove

Lavoro in enti pubblici ed aziende private: tante offerte consultabili negli Uffici relazioni con il pubblico del Libero Consorzio di Agrigento. Si tratta di offerte che riguardano sia il settore pubblico che privato, impieghi a tempo determinato o a part-time riguardanti diversi livelli professionali e titoli di studio in aziende di diverse regioni d’Italia.

Il numero più alto di offerte di lavoro, riguarda gli aeroporti di Napoli e Salerno dove sono previste 8500 assunzioni per varie mansioni lavorative. Nuove assunzioni anche nei Beni culturali dove per vigilanti nei musei con il progetto Ripam, è stato indetto un concorso per l'assunzione di 1052 risorse in diversi profili professionali. Oltre 1800 assunzioni anche negli Ispettorati del lavoro, 38 alla Camera dei deputati per consiglieri parlamentari, 5 posti per autista soccorritore all'azienda socio sanitaria di Pavia, e 60 tenenti in ferma prefissata nell'Esercito italiano. Queste e altre offerte di lavoro saranno consultabili all'Urp di piazza Vittorio Emanuele ad Agrigento e negli uffici periferici di Canicattì, Bivona, Sciacca, Cammarata, Licata e Ribera. Telefonicamente, si possono contattare i numeri verdi 800-315555 oppure 800-236837.