Turismo, classificate cinque nuove strutture ricettive

Il settore Promozione turistica del Libero consorzio comunale di Agrigento ha classificato cinque nuove strutture ricettive nei Comuni di Agrigento, Licata e Santo Stefano di Quisquina. Le strutture rientrano nelle categorie "bed and beakfast", "Albergo diffuso" e "Case e appartamenti per vacanze", con un arricchimento complessivo di 45 nuovi posti letto per la ricettività turistica in provincia.

Si tratta di una competenza specifica prevista dalla legge regionale n. 27/1996 per le Province regionali, e mantenuta anche dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 15/2015 che ha rrasformato le ex Province in Liberi consorzi comunali. Le determinazioni dirigenziali relative alle nuove classificazioni sono state trasmesse ai Comuni competenti per territorio e ai servizi Turistici regionali.

Queste le nuove strutture ricettive:

“Hollywood B&B”, a Licata in contrada Pisciotto., Tre Stelle, 4 camere, 4 posti letto

“Il Porto”, a Licata in via Maggiore La Villa n. 27, Tre Stelle, 3 camere, 6 posti letto;

“Castel Sant'Angelo”, a Licata in via Mazzini n. 170, Una Stella, 3 camere, 9 posti letto;

“Albergo Diffuso Quisquina”, a S.Stefano di Quisquina in via Teatro n.12, Una Stella, 13 camere, 21 posti letto;

“Cloès”, ad Agrigento in via Magellano 13/F, Tre Stelle 2 camere e 5 posti letto;

Lo staff del settore Promozione turistica ha effettuato anche la riclassificazione della struttura “Piccola Caracas” a Licata, una stella, con 5 camere e 10 posti letto, nella tipologia di affittacamere per il quinquennio 2017-2021.